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Дом окнами...

Театр «Мастерская»
Народная ул., д.1

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от 1000₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В спектакле объединены фрагменты пьес Александра Вампилова «Дом окнами в поле», «Прошлым летом в Чулимске» и «Утиная охота» с выдержками из вампиловских дневников и рабочих заметок. В центре внимания – двое: молодой литератор и его жена. Писатель, который мучительно ищет свою тему, свой стиль и своё лирическое альтер эго, и спутница его жизни, которая его просто любит и хочет, чтобы он был счастлив. Художник, который каждый миг своей жизни – и жизней окружающих, без исключения, – перерабатывает в текст, и его подруга, которая до последнего предела подпитывает его творческий пафос своими мыслями, своими чувствами, своей жизнью. Мужчина, который отчаянно хочет быть кем-то большим, чем он есть, и женщина, которая жертвует своей личностью ради его состоятельности. Она уходит от него, чтобы сохранить ребёнка – не нужного ему, но нужного ей, часть его, часть их совместного счастья. И только в тот момент, когда за ней закрывается дверь, он понимает, что именно он потерял, – и пишет свой лучший текст, о вечности, о себе и о ней, – и это тоже часть их совместного счастья. Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.

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