Хоррор-декаданс в декорациях андеграунд-клуба. Твоя репутация здесь никого не интересует. Хороший вкус и хладнокровие ценятся куда выше среди гостей. Резиденция дома лжи не имеет постоянной локации. 30 октября она временно откроется в подпольном клубном пространстве, обличив пороки представителей современной богемы и увядающего аристократического общества. Обитатели дома жаждут праздника жизни. Гротеска забвения. {электронная танцевальная музыка • дарк вейв • электро-поп • вичхаус • пост-панк • готический рок • ири техно} Специальный гость: Sasha Trautvein