Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. Милан, 1978 год. Девушка из небогатой семьи Патриция Реджани на вечеринке знакомится с Маурицио Гуччи, нерешительным наследником знаменитого модного дома. Несмотря на неодобрение его отца Родольфо и отлучение от финансирования, молодые люди женятся. Но дядя Маурицио, второй владелец империи Альдо Гуччи, хочет наладить семейные отношения, и Патриция, пользуясь советами и наущениями телевизионной гадалки, решает извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню.