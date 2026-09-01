Прояви любовь и заботу к зелёным братьям. Если у тебя дома живёт кактус или суккулент, то этот мастер-класс по лепке авторского кашпо для тебя. Любая форма, размер, цвет. Длительность: 1,5- 2 часа. Забрать изделие можно через 5 недель после мастер-класса. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.