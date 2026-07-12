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Дочери Павлова

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Современная притча о необязательности одиночества. Судьбы трёх женщин разного возраста странным образом переплетаются в центре сегодняшнего Петербурга, подтверждая старую, добрую истину: «человеку нужен человек». Много музыки, света и любви. По пьесе Дианы Богуславской «Три дочери сварщика Павлова». Режиссёр: Екатерина Павлова.

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