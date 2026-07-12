Современная притча о необязательности одиночества. Судьбы трёх женщин разного возраста странным образом переплетаются в центре сегодняшнего Петербурга, подтверждая старую, добрую истину: «человеку нужен человек». Много музыки, света и любви. По пьесе Дианы Богуславской «Три дочери сварщика Павлова». Режиссёр: Екатерина Павлова.