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Doc-dating «Я тебя люблю, док»

Кафе «Зелёные люди», Кронверкский проспект, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Это не быстрые свидания и не классический нетворкинг. Это формат, где ты находишь друзей и единомышленников, которых объединяет, как минимум, одно — любовь к документальному кино. Организаторы приготовили задания, связанные с документальным кино, но их не стоит бояться — это ни в коем случае не проверка знаний, а только повод для общения. Желания познакомиться с новыми людьми и интереса к неигровому кино уже достаточно, чтобы прийти на док-дейтинг. А уж с кем ты уйдёшь после встречи — с оператором или режиссёром для фильма, другом или второй половинкой — будет понятно через неделю. Для участия пиши в телеграм https://t.me/romanova_mlnw (Катя Романова) и тебе скинут форму для заполнения. В цену билета включён любой напиток из меню. Организаторы также просят не опаздывать :)

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