Тёплый благотворительный квартирник в поддержку подопечных фонда «Провидение». Гости познакомятся с музыкальным инструментов укулеле и даже смогут немного на нём поиграть. Ты можешь быть слушателем, музыкантом или просто хорошим собеседником — здесь каждый найдёт что-то для души. Тема вечера — песни из кино. Место выбрано неслучайно: мероприятие пройдёт в легендарном кафе на «Ленфильме», где когда-то отдыхали звёзды советского кино — Александр Калягин, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, Василий Ливанов, Евгений Леонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов и другие. В программе — душевные исполнения на гитаре и укулеле, любимые саундтреки и, конечно же, твоё участие! Подпевай, подхватывай знакомые мелодии или просто наслаждайся атмосферой. Ведущая — Александра Александра, музыкант, вокальный педагог, создатель клубов «Укулеле клуб Спб», «Поющие мамы», «Стереодетки», руководитель ансамбля «Голоса мира». Стоимость билетов: 500 руб. — входной ( взрослый, детский) 1000 р. — билет +доп. пожертвование в фонд «Провидение»