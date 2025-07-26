ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Добрый квартирник на Ленфильме

Каменноостровский проспект, 10

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Тёплый благотворительный квартирник в поддержку подопечных фонда «Провидение». Гости познакомятся с музыкальным инструментов укулеле и даже смогут немного на нём поиграть. Ты можешь быть слушателем, музыкантом или просто хорошим собеседником — здесь каждый найдёт что-то для души. Тема вечера — песни из кино. Место выбрано неслучайно: мероприятие пройдёт в легендарном кафе на «Ленфильме», где когда-то отдыхали звёзды советского кино — Александр Калягин, Людмила Гурченко, Армен Джигарханян, Василий Ливанов, Евгений Леонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов и другие. В программе — душевные исполнения на гитаре и укулеле, любимые саундтреки и, конечно же, твоё участие! Подпевай, подхватывай знакомые мелодии или просто наслаждайся атмосферой. Ведущая — Александра Александра, музыкант, вокальный педагог, создатель клубов «Укулеле клуб Спб», «Поющие мамы», «Стереодетки», руководитель ансамбля «Голоса мира». Стоимость билетов: 500 руб. — входной ( взрослый, детский) 1000 р. — билет +доп. пожертвование в фонд «Провидение»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста