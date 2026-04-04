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Добрая акустика

Садовая улица, 55-57

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Концерты

Про событие

Благотворительный концерт в поддержку Благотворительного фонда «Центр святителя Василия Великого». Центр помогает несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, взять себя в руки, научиться достойным человеческим отношениям и трезво искать свой собственный путь в этом непростом мире. Воспитанники Центра — подростки от 12 до 19 лет, допустившие различные правонарушения, направленные в Центр по решению городских районных судов, отделов по делам несовершеннолетних полиции или районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На концерте выступят: • Сердце не стучит • Брюки Бри • Кролик Кэрролл • Своими домыслами Зрители смогут сделать доброе дело и принести необходимые вещи для благотворительной организации. Список вещей по ссылке: https://vk.cc/cVP24v

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