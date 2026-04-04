Возраст 0+
Концерты
Про событие
Благотворительный концерт в поддержку Благотворительного фонда «Центр святителя Василия Великого». Центр помогает несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, взять себя в руки, научиться достойным человеческим отношениям и трезво искать свой собственный путь в этом непростом мире. Воспитанники Центра — подростки от 12 до 19 лет, допустившие различные правонарушения, направленные в Центр по решению городских районных судов, отделов по делам несовершеннолетних полиции или районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На концерте выступят: • Сердце не стучит • Брюки Бри • Кролик Кэрролл • Своими домыслами Зрители смогут сделать доброе дело и принести необходимые вещи для благотворительной организации. Список вещей по ссылке: https://vk.cc/cVP24v
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи