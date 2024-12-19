В спектакле использованы реальные воспоминания, документы и объекты из частных новогодних коллекций. У вас есть шанс войти в историю, поделившись с участниками спектакля своим уникальным детским опытом. Пока за окном кружат снежинки и пишутся письма Деду Морозу, пока дом переливается огнями гирлянд и утекают последние дни и часы уходящего года, мы будем делиться уютными историями и снова проживем светлые эмоции самого долгожданного праздника. Увидимся с Дедом Морозом и пустимся в увлекательно-ностальгическое и комедийно-мистическое путешествие за новогодним настроением.