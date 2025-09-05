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Дневник наблюдений за природой Ярослава Добронравова

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

«Самое лучшее, что может приключиться с человеком — это музыка.  Если она вас не любит, так как вы любите её, остаётся заняться прочим легкомыслием - литературой,  кино, фотографией». «На помощь приходит фотография с прогулками по самому умышленному городу мира и его мировым окрестностям. Все кадры на этой выставке сделаны во время таких прогулок. Они, можно сказать, — заметки фотодневника. Без претензий на значимость, без покушения на оригинальность. С пониманием того, что фотография не менее лукава, чем прочее, прочее, прочее». Ярослав Добронравов. ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни

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