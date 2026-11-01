Дневник Бриджит Джонс
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Бриджит Джонс решает начать жизнь с чистого листа и заводит дневник, где фиксирует свои достижения, борьбу с вредными привычками и лишними килограммами, и, наконец, пытается разобраться, кто же он — мужчина её мечты. Родители мечтают свести её со скромным сыном соседей Марком Дарси, но сама Бриджит без ума от своего обаятельного начальника Дэниэла. Только разобраться в чувствах и сдержать собственные обещания оказывается не так просто. Бронь в ТГ
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