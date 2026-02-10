Дневная вечеринка на крыше
Петроградская набережная, 18
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от 900₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лови первые лучи солнца и весеннюю атмосферу на открытой локации с панорамным видом на Неву. Диджеи, живая музыка, перформанс, бар — и ты красивый и заряженный на атмосферную весну. На крыше будут работать ИК-обогреватели; Будет функционировать вкусный бар, зона с кальянами.
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