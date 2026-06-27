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ДнД приключение на одну встречу

Hobby Games, Старо-Петергофский проспект, 41

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Мелвонт — звезда Лунного моря, главный центр металлургии, кораблестроения и индустриального развития на всём Суровом Севере. Город-крепость, где дымят фабричные трубы, а в кузницах куют лучшее оружие на побережье. Долгое время Мелвонтом через подкуп, шантаж и экономическое давление правила Жентарим — тайная организация, известная как Чёрная Сеть. Благодаря героям её представители временно ушли в тень, но не исчезли. У власти теперь Асбьёрн Нантер, продолжатель древней династии, запустивший реформы. Город живёт в состоянии хрупкого, натянутого перемирия. На окраинах, в предгорьях Драконьих Хребтов, рабочие наткнулись на вход в Верхнее Подземье — древнюю сеть тоннелей и залов, которая может дать Мелвонту прямой торговый путь к несметным богатствам. Асбьёрн поручает задачу тебе: спустись первым, зачисти подземелье, подготовь плацдарм и сделай это до того, как туда хлынет неконтролируемая волна авантюристов и агентов Жентарима. Данное приключение может перетечь в полноценную кампанию. Решения героев повлияют на будущее. Количество участников: 3-4

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