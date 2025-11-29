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Dnbradio1

Птичья Личность, Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт Drum & Bass от промо-группы DNBRADIO1, а также гостей: PRUF / SOLID BANGERZ / PONTO REESES / NSW UNION BAR STAGE: PURETHRILL / DERWEL / VOLNOVOI / METRONOM / SILENTIUM / DEER SPACE / OUTSIDE DJ / NICRAS / MOT STAGE: PRUF / LADYBEAT / AL_G / DARK-KOSHEY / UNQUIET / INFERNAL / EXIT4 / LUGER / KUROIZZZ

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