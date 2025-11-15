Такой поджанр научной фантастики как киберпанк родился в 1980-е годы, и с каждым годом элементы киберпанк-сеттинга становятся вполне себе обыденной реальностью: цифровизация, протезирование, тотальная власть огромных корпораций, экономический и технологический разрыв между слоями общества. И это лишь верхушка айсберга. — Как создатели киберпанка, сами того не подозревая, предсказали будущее? — Как «Матрица» Вачовски изменила мировой кинематограф и чем была вдохновлена? — Почему «Cyberpunk 2077» стал главным видеоигровым хитом последних лет? Об этом и многом другом поговоришь на лекции от культуролога и специалиста в области западных культур, основателя образовательного проекта «Культурный Клуб» Дмитрия Шамонова. Лектор: Дмитрий Шамонов — культуролог, преподаватель, специалист в области западных культур, кинокритик, исследователь мифов и традиций различных народов, лектор и основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге.