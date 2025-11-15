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DJ-вечер «Нулевые»

Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

В этот вечер звучит музыка 2000-х — десятилетия, которое дарило настоящие хиты. DJ создаст настроение, в котором легко забыть о времени, с любимыми треками, узнаваемыми с первых секунд, и ритмами, от которых невозможно устоять. Вечер, наполненный светом, музыкой и теплом. Количество мест ограничено. Стол можно забронировать по телефону или на сайте.

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