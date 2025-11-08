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DJ Timofey

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту субботу за пультом — DJ Timofey. Петербургский диджей с внушительным стажем, когда-то арт-директор двух культовых баров и постоянный резидент старого «Симачева», Тимофей умеет превращать ночь в вереницу эмоциональных состояний — с плавными переходами, неожиданными поворотами и идеально подобранным саундтреком. Он знает всё об электро, диско и хаусе, но тайком слушает фолк и кантри — возможно, именно поэтому его сеты звучат живо, по-человечески, с теплом. Его энергия — как старый добрый винил: немного шершаво, но абсолютно искренне. Танцпол Ю станет пристанищем для тех, кто ищет лёгкий, танцевальный вайб. Правила входа: c 22:00 до 3:00 вход платный — 500р. в предпродаже онлайн и 700р. на входе.

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