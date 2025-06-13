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DJ Stas Karimov — многогранный артист с большим опытом работы, яркий представитель Российской электронной сцены, диджей и продюсер. У него индивидуальный почерк и оригинальный подход в компиляции своих DJ-сетов. Энергия, стиль, музыка и танец сливается в неповторимый перформанс в каждом выступлении. DJ Stas Karimov всегда излучает позитивную энергию и хранит музыкальную эстетику больших танцполов.
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