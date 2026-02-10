Mirida — это интеллектуальный андеграунд, глубокий грув и музыка, которая создаёт атмосферу настоящего клубного опыта. Dj и продюсер классической андеграунд-сцены с более чем 20-летней историей. Его узнаваемый саунд — это сочетание нордической сдержанности, глубины и концептуального звучания, сформировавшегося на легендарной петербургской сцене 90-х, где артист начинал как DJ Tarasov. Бронирование столов тел. В заведении действует FC&DC