Денис Рублёв известен не только собственными оригинальными треками, но и ремикшированием любимых популярных хитов прошлого и настоящего. Новые треки и ремиксы от него узнаваемы особым музыкальным почерком — мелодичный, танцевальный хаус под всем известные мотивы. Имея за плечами более чем десятилетний опыт в музыкальном бизнесе, Денис Рублёв неустанно покоряет танцполы российских и зарубежных клубов! География гастролей простирается от лучших клубов Монако, Куршавеля, Сан-Тропе, Женевы, Шарм-Эль-Шейха до российских городов, с нетерпением ждущих следующего визита героя танцполов. Денис Рублёв — безусловно, один из самых ярких деятелей современной клубной культуры Москвы и всей России, резидент Первого музыкального издательства, лейблов NBA и Famous DJs.