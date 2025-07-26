ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

DJ Denis Rublev

Leps Bar
Конюшенная площадь, 2Г

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Денис Рублёв известен не только собственными оригинальными треками, но и ремикшированием любимых популярных хитов прошлого и настоящего. Новые треки и ремиксы от него узнаваемы особым музыкальным почерком — мелодичный, танцевальный хаус под всем известные мотивы. Имея за плечами более чем десятилетний опыт в музыкальном бизнесе, Денис Рублёв неустанно покоряет танцполы российских и зарубежных клубов! География гастролей простирается от лучших клубов Монако, Куршавеля, Сан-Тропе, Женевы, Шарм-Эль-Шейха до российских городов, с нетерпением ждущих следующего визита героя танцполов. Денис Рублёв — безусловно, один из самых ярких деятелей современной клубной культуры Москвы и всей России, резидент Первого музыкального издательства, лейблов NBA и Famous DJs.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста