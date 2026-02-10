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Многогранный, талантливый артист из Москвы. DJ с 2001 года. В качестве продюсера и композитора долгое время тесно сотрудничал с Тимати. Резидент московского клуба Flava и голос танцевального проекта MEG/NERAK/D.A.L.I. Автор совместного с Тимати танцевального сингла под названием «Иллюзия». Бронирование столов тел. В заведении действует FC&DC
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