Лана Дель Рей. Билли Айлиш. Леди Гага. Три иконы современной музыки. Под огромным куполом Планетария знаменитые хиты обретут новое звучание. Только рояль, только голос и мириады звёзд над головой. Вместо шумных аранжировок и подтанцовки — откровенность и хрупкость. Первые аккорды «Young and Beautiful». «Lovely» в пространстве темноты зала. Взрыв эмоций «Bad Romance» и уносящий в бесконечность голос актрисы и певицы Любови Штарк. Стадионная музыка станет близкой, как будто спетой именно для тебя. Так звучит «Summertime Sadness» под садящимся за горизонт солнцем. Так сгорает «Bad Guy» вместе с объятыми пламенем сверхновыми звёздами. Купол, заполненный темнотой и мультимедийной графикой. Песни трёх величайших див, звучащие в унисон с целой вселенной.