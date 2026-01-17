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Divas in the Dark: Billie Eilish, Lana Del Rey, Lady Gaga

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Лана Дель Рей. Билли Айлиш. Леди Гага. Три иконы современной музыки. Под огромным куполом Планетария знаменитые хиты обретут новое звучание. Только рояль, только голос и мириады звёзд над головой. Вместо шумных аранжировок и подтанцовки — откровенность и хрупкость. Первые аккорды «Young and Beautiful». «Lovely» в пространстве темноты зала. Взрыв эмоций «Bad Romance» и уносящий в бесконечность голос актрисы и певицы Любови Штарк. Стадионная музыка станет близкой, как будто спетой именно для тебя. Так звучит «Summertime Sadness» под садящимся за горизонт солнцем. Так сгорает «Bad Guy» вместе с объятыми пламенем сверхновыми звёздами. Купол, заполненный темнотой и мультимедийной графикой. Песни трёх величайших див, звучащие в унисон с целой вселенной.

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