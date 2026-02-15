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Дискуссионный клуб «Куда делось моё внимание?»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ты не можешь подолгу концентрироваться, легко отвлекаясь и чувствуешь, что твой фокус на нуле? Эта встреча, где ты обсудишь, как можно управлять фокусом в мире, который постоянно стремится его отнять. Что тебя ждёт? — диагностика «пожирателей внимания» : от внешних до внутренних — понятный разбор механизмов концентрации и её врагов (тревога, выгорание, digital-шум) — конкретные идеи по настройке своего информационного пространства и режима дня — возможность переосмыслить отношение к времени и задачам + Разбор твоих личных кейсов и ситуаций по теме Это пространство, где можно открыто обсудить самые актуальные и наболевшие темы, поделиться мыслями, взглянуть на устаревшие смыслы по-новому, быть принятым и понятым со всеми своими странностями Ведущий: психолог Мишель Сметанкина Формат: лекция-дискуссия с практическими вставками, чаепитием и возможностью задать вопросы.

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