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Дискотека Социофобов

АТС
улица Некрасова, 3-5, 2 этаж

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Завершение:

650₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Sociophobic Disco — это намеренно отчуждённое, концептуально закрытое музыкальное событие, сформированное в противовес социальному шуму, навязанной эмоциональности и коллективной потребности в демонстративной близости, которые особенно обостряются в день, превращённый индустрией чувств в обязательный ритуал. Музыкальная часть события построена вокруг жёсткой и физически ощутимой электронной музыки, ориентированной на клубное давление и работу с телом: techno с плотной, прямолинейной бочкой и индустриальным характером, искажённое disco, вязкий groove, удерживающий движение за счёт повторяемости и тембровой плотности. Так же в программе — breakbeat с ломаной ритмикой и резкими сбивками, hard techno и hard EBM с агрессивным темпом, жёстким саунд-дизайном и акцентом на механичность, вместе с industrial с холодными текстурами, шумовыми элементами и минималистичной структурой. Звук события выдержан в эстетике ASPIRINE — плотный, перегруженный, точно собранный, где приоритет отдан характеру, давлению и целостности звучания. TECHNOVVINTAGE ENGINE MUSIC IN.ACHE NYSTAGM SOSO4KA 035 FAOSBLUFF SMOSY NICКO SHUO х1000 STYLENOCAP Это не клубная ночь и не тематическая вечеринка, а структурированное звуковое высказывание и закрытый клуб разбитых сердец, предназначенный для тех, кто воспринимает музыку как инструмент концентрации, изоляции и внутренней сборки, а танцпол — как среду, в которой исчезает необходимость социальной роли. FC/DC: Strange / Romantic

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