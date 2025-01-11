Дискотека с Hightower Band
площадь Конституции, 2
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь танцев в клубе Джаггер! Яркие, стильные, потрясающие музыканты снова украсят твою дискотеку своим выступлением. А OLSY и ROXY раздадут ретро-вайб после концерта легендарной группы На-На. Акция на баре: с 01 до 02 специальная цена на коктейли и шоты. Бронь столиков без депозита: +7 966 929 00 40
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