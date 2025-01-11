Ночь танцев в клубе Джаггер! Яркие, стильные, потрясающие музыканты снова украсят твою дискотеку своим выступлением. А OLSY и ROXY раздадут ретро-вайб после концерта легендарной группы На-На. Акция на баре: с 01 до 02 специальная цена на коктейли и шоты. Бронь столиков без депозита: +7 966 929 00 40