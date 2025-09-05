Насладись романтикой ночного города, под музыкальную и развлекательную программу на протяжении всего маршрута. Прогулка начнётся с выхода к Финскому заливу, где в ярких огнях возвышается Лахта центр. Далее вернутся в сердце исторического Петербурга и покажут тебе то самое таинство, за которым люди приезжают со всех городов — разведение пролётов Дворцового моста. Зажигательная музыка, шутки, конкурсы и подарки, ждут тебя на борту теплохода «Москва 213». Танцы всю ночь гарантируют. Ты увидишь разведение четырёх мостов: Дворцовый мост, Троицкий мост, Литейный мост, мост Петра Великого (Большеохтинский). *На борту работает бар и кухня. Подниматься на борт со своими напитками и едой запрещено. Исключение: детское питание и вода. Достопримечательности на маршруте: Адмиралтейство, Дворцовый мост, Зимний дворец, Мраморный дворец, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Биржевой мост, мост Бетанкура, «Газпром Арена», Большой Вантовый мост, Лахта центр, Троицкий мост, Летний сад, крейсер «Аврора», Литейный мост, Смольный Собор, Мост Петра Великого. Важная информация: — Компания оставляет за собой право менять маршруты в связи с подъёмом уровня воды. — На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения — Отмена разведения мостов в определенную дату не является причиной для переноса ночного рейса компании.