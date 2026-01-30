Discofade
Транспортный Переулок 10А
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от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Глубокий вокал, терапевтичные тексты, пульсирующие биты, динамичные гитарные соло и мелодичные синтезаторные диско-пассажи в мягкой ретро-обертке, с отголосками синти-попа 80-х.
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