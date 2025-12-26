Новогодняя вечеринка в стиле диско, где звучат легендарные хиты ABBA, Modern Talking, Haddaway и другие классические танцевальные треки 70-х, 80-х и 90-х. Тебя ждёт: — зажигательная программа с интерактивами и активностями для гостей — выступление кавер-группы Privat Paradise с потрясающим вокалом Elizabeth, исполняющей самые яркие и любимые танцевальные хиты — профессиональная фотосессия на память о празднике Праздничное сет-меню для всех гостей (входит в стоимость билета): Холодные закуски (подаётся в общих блюдах) Ассорти мясных деликатесов: (подаются с соусом Хрен) *домашняя буженина *отварной язык *Сочный Ростбиф *куриный рулет Рыбное ассорти: (подаётся с оливками, маслинами, дольками лимона и зеленью) *лосось шеф-посола *икра красная на перепелиных яйцах *угорь копчёный Рулетики ветчинные с сырной и грибной начинкой Капрезе (сыр Моцарелла, помидоры, базилик) Сельдь с гарниром — крупные куски рыбы домашнего посола, подаётся с отварным картофелем, черными гренками и луком Русские разносолы: *помидоры маринованные *огурцы маринованные/малосольные *капуста квашеная Салаты два на выбор (подаются в общих блюдах) *Оливье Douglas *Салат c лососем *Сельдь под шубой *Салат Греческий *Салат Liverpool (язык, телятина, куриное филе c овощами и соусом «Тысяча островов») Блюда горячие (два на выбор) — подаются в общих блюдах *Форель, запечённая с отварным картофелем *Домашняя свинина с картофелем по-деревенски и соусом Барбекю *Куриная грудка в миндале с брокколи и соусом Манго Хлебная корзинка Фруктовая тарелка Напитки *Морс клюквенный собственного приготовления *Вода с газом, б/г Шампанское Комт де Шамбери брют или п/сл. (Испания) — 0,375