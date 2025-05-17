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Динофест

КЦ "Петроконгресс", ул. Лодейнопольская, д. 5

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Первый Динофест от Medio Modo. Лекторы расскажут тебе всё, что ты хотел знать про палеонтологию и динозавров, но стеснялся спросить. Станислав Дробышевский выступит с лекцией «Палеонтология Антрополога». Вооружённые представлениями о ходе эволюционного процесса, учёные могут восстановить прошлое от появления жизни до современности. Распутывание хитросплетений эволюционного процесса — любимое занятие палеонтологов. Что привело к появлению человека? Как на это повлияли бактерии и движения материков, ракоскорпионы и зверозубые рептилии? Лекция Упоротого Палеонтолога — «Секрет успеха динозавров и из чего они собраны». Динозавры захватили планету на более чем 160 миллионов лет, и по сути правили сушей почти целую геологическую эру. Но как так получилось? Что привело именно эту двуногую мелюзгу к эволюционному успеху? Тема Анвара Ахметзянова — «Кинозавры». Увлечение палеонтологией всегда начинается с фильмов о динозаврах. Однако, нынешняя наука уже ушла далеко вперед от киношного представления динозавров. Как менялось массовое представление о динозаврах, как они формировали общие тенденции палеонтологии? Какие фильмы стали новаторскими в свое время и предположили то, что в будущем оказалось правдой, а какие фильмы вовсе промахнулись с тем, какими были динозавры.

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