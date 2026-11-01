Дима Вагин | Квартирник под сводами
1-я Советская улица, 10
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2200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Камерный квартирник на стыке акустического рока, панка и авторской песни. Харизматичный исполнитель, глубокие тексты и живая музыка с характером. При покупке билета промокод «квартирник».
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