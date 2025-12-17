Чёрно-белая музыка о жизни и любви. Отечественный мерсибит коллектив «Диктофон» приглашает на крупные шоу дам и кавалеров, стиляг и модниц, дискотечников и дискотечниц. Новогодняя гулянка с презентацией нового альбома и нетленками, специальными гостями и обновлённым составом. Группа была основана в городе Жуковский под управлением Антона Макарова. За 4 года плотной работы группа заимела в рядах достижений престижные статуэтки от передовых СМИ, выступила на главных фестивалях и повстречалась на концертах со слушателями по всей стране. Музыка придется по душе любителям рок-н-ролла, новой волны, чёрно-белого кинематографа и авангардной живописи.