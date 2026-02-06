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Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Жестокий, никогда не знавший любви, сирота Жан-Батист Гренуй настоящих успехов достиг лишь на одном поприще – среди парфюмеров ему никогда не было равных. По его духам сходит с ума весь высший свет, не подозревая о том, какой страшной ценой будет получен последний, идеальный аромат.
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