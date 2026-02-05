ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дикость

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Семнадцатилетняя Келли влюбляется в своего учителя Сэма. Она использует всевозможные способы, чтобы привлечь его внимание, но безрезультатно. А когда девушка не получает желаемого, она начинает мстить. Несостоявшаяся любовница обвиняет Сэма в изнасиловании. Улик явно недостаточно, пока на помощь Келли не приходит её подруга, которая готова давать показания. Но вскоре девушка понимает, что является лишь пешкой в нечестной игре...

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста