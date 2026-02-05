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Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Семнадцатилетняя Келли влюбляется в своего учителя Сэма. Она использует всевозможные способы, чтобы привлечь его внимание, но безрезультатно. А когда девушка не получает желаемого, она начинает мстить. Несостоявшаяся любовница обвиняет Сэма в изнасиловании. Улик явно недостаточно, пока на помощь Келли не приходит её подруга, которая готова давать показания. Но вскоре девушка понимает, что является лишь пешкой в нечестной игре...
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