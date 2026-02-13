2 дня любви, музыки и танцев в Мачтах Каким мы хотим видеть каждый день: все признаются друг другу, дарят внимание, сердца мягкие и открытые, песня льётся из уст, цветов целое море, сердца, тела, звёзды. Любовь к любви — некая правда о Диком Диско. 13 февраля — пятничный вечер с интеллектуально-танцевальной программой, развесёлая викторина-квиз на тему любви и кино, знакомства поближе, азарт, напряжение извилин и приятные воспоминания, после — танцы с возможностью выспаться. 14 февраля — классическое ночное танцевальное путешествие, от сексуального томного к настоящему взрыву, от нежности до ярости, от жизни к смерти, но всё об одном — о любви. В февральском уикенде любви от Дикого Диско тебя ждёт полное и комфортное погружение в свободу двигаться свободно и танцевальную эйфорию, мяу.