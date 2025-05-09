Самая громкая рэп-вечеринка Апартов. От Скриптонита и Кизару до Канье и Дрейка. И возможность заказать любимый трек совершенно бесплатно. На баре новые шоты и тот самый дабл кап. Дресс-код: очки, цепи, широкие штаны и полный флекс. По спискам вход свободный, запись через тг организатора. Билеты на входе — 300 р.