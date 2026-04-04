Дикий Фест — это выдох после городской асфиксии. Это место, где хип-хоп встречает металл, электроника врезается в нойз, а тексты звучат безумнее голосов в голове. Тот самый случай, когда звук выпустят из клетки злым и голодным до искренних эмоций. Только живые гитары, настоящие барабаны и три команды, которые не умеют играть по правилам. bite59 — хип-хоп, электроника и экстремальный метал в одном котле. Тексты безумнее голосов в голове, биты, от которых клубы молят о пощаде. GonzoFellaz — добавят масла в огонь гремучей смесью альтернативного рока, рэпкора и ню-метала, дожмут так, что захочется ещё. Mashgot — резкие переключения жанров и звук, который не втиснуть ни в одни рамки. Здесь будет громко и необузданно дико.