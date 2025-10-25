Московская группа Diasonics создаёт инструментальную музыку, которая сочетает в себе ярко выраженные фанковые темы с элементами психоделики и минималистичный атмосферный соул, напоминающий саундтреки к фильмам 70-х годов. Коллектив Diasonics представляет свой новый альбом «Ornithology» в Санкт-Петербурге.