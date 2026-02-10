ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Dia Su Birthday Party

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь в особняке Commode разворачивается как манифест — здесь Club 27 становится символом свободы и дерзости. Музыка гудит в стенах, свет режет тени, и каждый гость чувствует, что правила остались за дверью. В этом ритме Dia Su отмечает новый этап жизни, не оглядываясь назад. Welcome-drinks, live-music, special line-up, birthday dj-set.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста