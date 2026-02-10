Ночь в особняке Commode разворачивается как манифест — здесь Club 27 становится символом свободы и дерзости. Музыка гудит в стенах, свет режет тени, и каждый гость чувствует, что правила остались за дверью. В этом ритме Dia Su отмечает новый этап жизни, не оглядываясь назад. Welcome-drinks, live-music, special line-up, birthday dj-set.