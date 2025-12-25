Театральный арт-рок-перформанс актрисы театра и дубляжа Дианы Надервель, где свет и тьма не спорят, а танцуют вместе. Проект родился на стыке сцены и студии: с детства окружённая мюзиклами и оркестровыми партитурами, Диана пришла к собственной музыке через роли, мелодии и голос — от первых дубляжей в шесть лет до главных партий в «Малефисенте» и других громких картинах. На концерте прозвучит материал будущего альбома «По кругу»: путь трансформации, где не «свет побеждает тьму», а обе стихии находят синергию. В звуке — отголоски Radiohead и Led Zeppelin, но с ярко выраженной театральной пластикой: то воздушные этнические интонации, то напряжённые гитарные дуги, то камерные паузы, в которые хочется провалиться. У истоков — её музыкально-драматический проект «Планета Ангелов» и песни «Жить», «Мой Ангел», оттуда же — интонация диалога со Вселенной: «видеть красоту и петь о ней». Здесь каждая композиция звучит как сцена: свет — неоновой линией, ритм — шагом персонажа, вокал — то шёпотом, то исповедью, то криком, который очищает.