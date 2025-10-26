ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Dexdbell

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ядерная и освежающая смесь Phonk и DeathCore музыки врывается в столицы с большими концертами. Dexdbell — настоящее открытие российской метал сцены, которая представит своё уникальное шоу — не упусти шанс посетить это яркое событие. Твой слух будут ласкать мощные вокальные партии, наполненные эмоциями и энергией рёва разъярённого зверя, ударные, способные превратить танцпол в сцену эпичного землетрясения, тяжёлые гитары, заставляющие содрогаться даже самые крепкие стены клуба, и фантастические биты, которыми невозможно устоять на месте. Готовься потерять голову, забыть обо всём вокруг и окунуться в музыкальный водоворот вместе с этими новыми героями сцены, чей музыкальный стиль способен увлечь глубже, чем самый тёмный подземный туннель метрополитена.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста