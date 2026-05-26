Что на самом деле думают о культуре те, кто её создает? Спектакль с реальными работниками культуры Петербурга. Кто реставрирует кафтан Петра I, кто 30 лет руководит «хором бабушек» и собирает народные песни, кто создает праздники, кто работает в цехах театров, кто учит детей петь... Кто все эти люди? Почему они выбрали заниматься этими непопулярными и не денежными занятиями? Нужна ли «массе» культура, которую они несут? И какое место у культуры в 2026 году? 6 настоящих работников культуры сами ответят на эти вопросы в спектакле театра горожан «Девочки в культуре». Театр горожан — это театр, в котором люди рассказывают о своем опыте, без посредников в виде актеров. Для зрителя это шанс испытать уникальное переживание. Ощутить трепет, сомнения, веру, страхи и любовь другого реального человека.