Если каждая женщина - это загадка, то когда их шестеро в одном помещении, ситуация превращается в наэлектризованный клубок противоречий, который лучше даже не пытаться разматывать. Иначе точно рванёт. Да так, что достанется всем и каждому. Шесть подруг собираются на вечеринку, а точнее - на «миленькие» домашние посиделки. И повод прекраснейший - одна из них скоро станет мамой. Куплены подарки, стол ломится от закусок и все, вроде как, счастливы…. Но! Всё это до тех пор, пока не открыты шкафы и не высыпаны из них все скелеты... Психотерапевтическая лирическая комедия про женские секреты, про глубоко закопанные обиды и про страх одиночества. Рекомендуется смотреть «девочкам» всех возрастов и тем мужчинам, кто не боится узнать, о чем секретничают женщины за закрытой дверью.