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Спектакли
Про событие
Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Жана Ануя и рассказывает о непростых человеческих судьбах одного творческого коллектива. Герои не довольны своей жизнью и мечтают об ином счастье. Но готовы ли они измениться, чтобы достигнуть чего-то большего? Оркестр. Смешная и грустная история о человеческом несовершенстве.
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