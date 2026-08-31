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Оркестр

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Жана Ануя и рассказывает о непростых человеческих судьбах одного творческого коллектива. Герои не довольны своей жизнью и мечтают об ином счастье. Но готовы ли они измениться, чтобы достигнуть чего-то большего? Оркестр. Смешная и грустная история о человеческом несовершенстве.

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