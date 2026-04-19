Камерные вечера для девушек, которые устали быть сильными. Это не просто встреча, а погружение в пространство, где можно замедлиться, расслабиться и снова почувствовать себя живой. В программе: — Бережные знакомства и упражнения на расслабление в безопасной обстановке. — Разговор с сексологом о том, почему стресс выключает желание и как вернуть его без насилия над собой. — Мягкие телесные упражнения от практикующего специалиста, который научит слышать своё тело и вовремя расслабляться. — Конкретный инструментарий от экспертов, к которому ты всегда сможешь вернуться в моменты стресса. — Приветственные напитки и угощения, фотозона, пространства для расслабления, творчества и саморефлексии. — Памятные полезные подарки от партнёров мероприятия. Продолжительность: около 4 часов. В стоимость включены приветственные напитки и угощения.