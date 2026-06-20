Хатха-йога с буддийской медитацией Практика свободного движения, чтобы позволить себе занимать пространство. Саунд-трип, где вы с закрытыми глазами слушаешь игру музыкальных инструментов и шаманское пение ведущего. Трансформационная игра Лила и чаепитие. Небольшие закуски, сделанные руками ведущих. Запись в ТГ Листаешь до 20.06 и выбираешь мероприятие в 14:00