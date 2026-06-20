Девичьи сборы в честь солнцестояния
набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 8642#
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Хатха-йога с буддийской медитацией Практика свободного движения, чтобы позволить себе занимать пространство. Саунд-трип, где вы с закрытыми глазами слушаешь игру музыкальных инструментов и шаманское пение ведущего. Трансформационная игра Лила и чаепитие. Небольшие закуски, сделанные руками ведущих. Запись в ТГ Листаешь до 20.06 и выбираешь мероприятие в 14:00
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