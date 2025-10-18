Произойдёт несанкционированное слияние реальностей. Для твоего же блага состав вторжения: Normcore — диверсанты из Питера. Используют джазкор как прикрытие, закладывают джангл-мины и активируют сэмплы с пианино для подавления воли к сопротивлению. уммагамма — киборги-перкуссионисты. Их полиритмические узоры — это программа, стирающая память. Армия осцилляторов уже на подходе. Ты узнаешь их по чип-тюновым мантрам и модульным синтезаторам. Detieti — главная угроза. Умственно-отсталый оркестр на унициклах уже в городе! Их коллажная музыка — это ритуал вызова смеха через слёзы: они жонглируют стилями, раздают музыкальные затрещины и требуют вселенскую сиську — сопротивление бесполезно! Система предупреждения бессильна. Единственный способ спастись — прийти и быть ассимилированным!