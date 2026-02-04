О фильме: Два самых крутых шпиона в мире — Грегорио Кортес и Ингрид — имели одно и то же секретное задание: уничтожить друг друга. Но личная встреча не принесла им ничего хорошего: они поженились и завязали со своим ремеслом... Через несколько лет они вынуждены снова вернуться в игру. Причиной послужило то, что их бывшие коллеги, самые крутые профессионалы, начали исчезать один за другим. Однако вскоре Кортесов похищает коварный злодей, и теперь судьба пленников зависит от того, смогут ли их дети правильно распорядиться новейшими сверхсекретными шпионскими штучками из арсенала легендарных родителей. Фильм в оригинале с русскими субтитрами Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно