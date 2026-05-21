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Dети Cети

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Deti Ceti — попс-панк проект Семёна Серзина, соединивший в себе все неумения и музыкальную близорукость, помноженную на восторг восточной сцены. Поколение М, выстрадавшее аналоговый интернет по телефонным шнурам, отдаёт последние гудки в трубки стационарных телефонов. Отсюда и радиосигнал вокала, наговаривающего часто около-обериутскую белиберду подобно несбывшемуся прогнозу погоды по номеру 09. Центричный бит, бесконечные гитарные инсинуации Игоря Ушакова, который выступил на этом альбоме в качестве музыкального продюсера. Deti Ceti: Семён Серзин, Игорь Ушаков, Саша Серов, Юля Мельник, Dima Eto Eto. В концерте примут участие — Семён Серзин, Игорь Ушаков, Саша Серов. Специальные гости — Миша Касапов и Лиза Симулик.

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