Deti Ceti — попс-панк проект Семёна Серзина, соединивший в себе все неумения и музыкальную близорукость, помноженную на восторг восточной сцены. Поколение М, выстрадавшее аналоговый интернет по телефонным шнурам, отдаёт последние гудки в трубки стационарных телефонов. Отсюда и радиосигнал вокала, наговаривающего часто около-обериутскую белиберду подобно несбывшемуся прогнозу погоды по номеру 09. Центричный бит, бесконечные гитарные инсинуации Игоря Ушакова, который выступил на этом альбоме в качестве музыкального продюсера. Deti Ceti: Семён Серзин, Игорь Ушаков, Саша Серов, Юля Мельник, Dima Eto Eto. В концерте примут участие — Семён Серзин, Игорь Ушаков, Саша Серов. Специальные гости — Миша Касапов и Лиза Симулик.