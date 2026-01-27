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Десятая жертва

Art Lair, Дивенская улица, 5

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400₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ одного из самых стильных и циничных фильмов эпохи «Десятая жертва». Антиутопический триллер с Марчелло Мастроянни и Урсулой Андресс от итальянского мастера Элио Петри, повлиявший на «Бегущего человека» и «Голодные игры». Тебя ждут: — Гладиаторские игры будущего: в мире, где охота на людей легализована, а убийство стало шоу. — Эстетика «свингующей антиутопии»: минималистичные декорации, геометричные костюмы и джаз — кажется, ты попал в глянцевый журнал 2060-х. — Урсула Андресс vs Марчелло Мастроянни: охотника и жертва в смертельной игре, где флирт опаснее пистолета. 3 причины посмотреть: 1. Фильм предсказал реалити-шоу и культ насилия как развлечения — за полвека до «Голодных игр». 2. Саундтрек, который вдохновил Квентина Тарантино — джазовые импровизации Пьеро Пиччони. 3. Ирония, которая не стареет — жестокость здесь рекламируют, как новый парфюм. Оригинальный звук + русские субтитры Обсуждение после фильма: охота как метафора общества потребления

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