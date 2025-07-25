Будет рок, драйв, бит и нетленные хиты самой народной британской группы с погружением в атмосферу эпохи альбома «Songs of faith and devotion», когда лучшие хиты уже написаны, а Дейв - молод и вдохновлен гранж-сценой. Исполнение максимально близкое к оригиналу на высоком профессиональном уровне с полным погружением в атмосферу настоящего выступления культовой британской группы. Музыка Depeche Mode вот уже более 30 лет будоражит умы, заставляет сердца биться чаще и в такт Personal Jesus. Коллектив из Базилдона оказал огромное влияние на становление и развитие электронной музыки в мире. Это шоу от ведущих звёзд мюзиклов музыкального театра им. Шаляпина («Мюзик-Холл») и профессиональных рок-музыкантов Санкт-Петербурга (Animal ДжаZ, симфоническое шоу «Звук света» и др.) За вокальную часть отвечают: Александр Чернышёв («Портрет Дориана Грея», «Великий Гетсби», «Алиса в Стране Чудес», «Мастер и Маргарита») , Мария Решавская («Бал Вампиров», «Джекилл и Хайд», «Опасные связи», «Портрет Дориана Грея») Не пытаются копировать оригинал и с трепетом относятся ко всем мелодическим линиям.